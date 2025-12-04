Lune Froide. Seuls quelques Normands verront ce spectacle céleste ce soir : découvrez si vous en faites partie !

Cette super Lune froide du 4 décembre 2025 n'a rien d'une pleine Lune ordinaire. L'astre atteindra son périgée, c'est-à-dire sa plus courte distance de la Terre, autour de 357 000 à 364 000km, la rendant jusqu'à 15 % plus lumineuse.

Elle coïncide aussi avec le maximum d'un cycle astronomique de 18,6 ans, faisant grimper la Lune exceptionnellement haut dans le ciel nocturne. Une configuration rarissime, annoncée seulement quelques fois dans une vie.

Calvados, Manche, Orne : où pourra-t-on l'observer en Normandie ?

Calvados : très nuageux, visibilité compromise

Météo-France annonce un ciel "très nuageux" dans le Calvados toute la soirée. A priori, la super Lune restera invisible, sauf si le vent, annoncé fort, finit par chasser plus vite que prévu la couverture nuageuse.

Manche : pluie faible… donc nuages

Même scénario dans la Manche : des pluies faibles mais continues devraient masquer l'astre. La visibilité s'annonce faible, voire nulle.

Orne : Argentan et Alençon dans la zone favorable

Bonne nouvelle : l'Orne pourrait être le meilleur spot normand. Les prévisions montrent des éclaircies autour d'Argentan et d'Alençon. L'astre pourrait y être visible dès son lever, vers 17h - 17h30.

Eure et Seine-Maritime : éclaircies espérées

L'Eure et la Seine-Maritime devraient bénéficier de fenêtres dégagées, notamment en milieu de soirée. Si les nuages filent assez vite, l'observation y sera possible.

Un point important : le vent peut tout changer

La tempête prévue ce soir peut modifier les prévisions rapidement. Rien n'est figé : même dans le Calvados, un retournement de situation est possible. Ne déprimez pas trop vite : les nuages pourraient tourner rapidement.

Pourquoi cette super Lune est si exceptionnelle ?

Au-delà de sa luminosité renforcée, cette super Lune bénéficie d'un angle de trajectoire très particulier. Dans la nuit du 4 au 5 décembre, elle grimpera bien plus haut que les autres années, devenant visible quasiment toute la nuit.

Sa phase exacte surviendra vers 23h14 UTC, soit peu avant minuit heure française, au moment où elle brillera le plus intensément.

Quels astres pourra-t-on voir autour de la super Lune ?

Même si l'éclat lunaire domine, plusieurs astres seront visibles dans son environnement, notamment en cas d'éclaircies dans l'Orne, l'Eure ou la Seine-Maritime :

Aldébaran , étoile orangée du Taureau, en dessous et légèrement à gauche.

, étoile orangée du Taureau, en dessous et légèrement à gauche. Les Pléiades , les "sept sœurs", juste au-dessus.

, les "sept sœurs", juste au-dessus. Bételgeuse , grande étoile rouge d'Orion, vers le sud-est.

, grande étoile rouge d'Orion, vers le sud-est. Jupiter, brillante et stable, visible toute la soirée.

Conseils pour tenter l'observation en Normandie

Choisir un horizon dégagé vers l'est en début de soirée.

en début de soirée. S'installer loin des lumières (plaines de l'Orne ou plateaux de l'Eure = parfaits).

Utiliser un trépied si vous photographiez : la Lune sera extrêmement lumineuse, mieux vaut des poses courtes.

Ne vous découragez pas : la soirée sera ventée, donc les nuages peuvent bouger très vite et laisser une fenêtre de quelques minutes.