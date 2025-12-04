Autour de Caen. La fièvre des marchés de Noël gagne les petites communes

Nous ne sommes pas dans l'est de la France, mais les marchés de Noël gagnent du terrain dans l'agglomération caennaise. Depuis quelques années, de nombreuses communes, de toutes les tailles, désirent elles aussi accueillir le temps d'un week-end la magie de Noël. Un défi logistique pour un instant de convivialité.

Feu d'artifice et vin chaud

A Mouen, la maire adjointe Clémentine Tillard a lancé le mouvement il y a cinq ans. "J'aime Noël, et ce n'est qu'une fois dans l'année, je pense que c'est important d'animer une commune, ça profite à tout le monde", justifie-t-elle. Le marché avait enregistré plus de 1 000 entrées pour sa première édition, soit plus que la moitié du nombre d'habitants de la commune ! A Castine-en-Plaine, une troisième édition s'annonce le 6 décembre dans la salle des fêtes. Le nombre de tables pour exposer a presque quadruplé en peu de temps.

Preuve s'il le fallait que ces marchés fonctionnent bien, à Mouen, la décision a été prise l'an passé de prolonger le plaisir une journée de plus. Cette année, le rendez-vous est fixé samedi 13 et dimanche 14 décembre. "Le père Noël sera présent, nous aurons aussi de la jonglerie, un échassier ou un spectacle de cracheur de feu", salive l'élue. Face à ce développement des marchés de Noël dans de nombreuses communes, chacune doit veiller à se démarquer pour attirer les visiteurs. "Il y a de la place pour tout le monde, chacun fait son marché de Noël. La concurrence n'existe pas", tempère cependant Jezabel Sueur, maire adjointe de Castine-en-Plaine. Toujours est-il que voir les choses en grand aide à marquer les esprits. Passé d'une vingtaine d'exposants à 75 ce dimanche 7 décembre, le marché de Noël de Carpiquet se conclut en beauté. "A 18h nous avons un conte de Noël puis un feu d'artifice, ça nous permet de sortir du lot", dévoile Terry Daigremont, adjoint au maire ravi d'organiser "ce marché qui devient réputé". Pour faire en sorte d'avoir le plus possible d'exposants divers et variés, certains s'y prennent très tôt. Dès février/mars pour Clémentine Tillard, à la fin de l'été pour les autres. "J'opère une sélection. Je conserve les habitués, et certains se greffent à côté, mais je fais attention à ce qu'on ne retrouve pas la même chose sur plusieurs stands", précise l'organisatrice du marché de Mouen. Un maître mot pour les organisateurs, privilégier les acteurs locaux, et la qualité. "Nous n'avons pas d'exposants qui vendent des choses qui viennent de Chine", assure-t-on du côté de Castine-en-Plaine. Et en ce qui concerne les plaisirs sucrés, ainsi que les traditionnels gobelets de vin ou de chocolat chaud, la priorité est très souvent donnée aux associations du coin, qui peuvent financer leurs futures manifestations.

Plus les communes sont petites, plus il faut de la débrouille pour que la magie de Noël puisse s'inviter le temps d'une journée. Plus peuplée, Carpiquet peut compter sur l'apport d'une dizaine d'agents de la commune, qui s'y prennent "une bonne semaine à l'avance" afin d'installer les nombreuses tonnelles, le marché se déroulant en extérieur. "Ça a été un investissement, mais l'équipement nous sert pour d'autres événements", promet Terry Daigremont. Organiser ce marché de Noël coûte cette année environ 7 000€ à la municipalité, notamment pour financer les animations proposées. "Ce n'est pas gratuit, mais ce n'est qu'une fois par an", conclut Clémentine Tillard.