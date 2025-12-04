En ce moment Complementaires AMIR
Manche. Arnaque : la Cité de la mer alerte sur une nouvelle fraude par téléphone

Sécurité. La Cité de la mer à Cherbourg lance l'alerte sur une nouvelle arnaque. Une société prétend par téléphone être missionnée par le musée maritime.

Publié le 04/12/2025 à 16h23 - Par Julien Rojo
Manche. Arnaque : la Cité de la mer alerte sur une nouvelle fraude par téléphone
La Cité de la mer alerte sur un nouveau type d'arnaque. - Thibault Lecoq

Après les compteurs électriques et les panneaux solaires, les arnaqueurs s'attaquent désormais à la Cité de la Mer. Le site, visité par plus de 100 000 visiteurs chaque été, alerte ses clients d'une nouvelle combine. "L'équipe de la Cité de la Mer tient à vous informer que certaines personnes reçoivent actuellement des appels téléphoniques frauduleux de la part d'une structure qui prétend être missionnée par la Cité de la Mer", détaille l'établissement sur les réseaux sociaux. Or, ces sollicitations ne proviennent pas du musée maritime.

Comment réagir ?

Les personnes qui reçoivent ce genre d'appel sont invitées à signaler le problème sur la plateforme anti-arnaque 33700.fr. "Nous prenons ce sujet très au sérieux et faisons le nécessaire pour empêcher ces usages abusifs", conclut l'équipe de la Cité de la Mer.

Manche. Arnaque : la Cité de la mer alerte sur une nouvelle fraude par téléphone
