Idée de sortie. Rouen Givrée. Ne manquez pas la grande parade de Noël ce 7 décembre !

Depuis vendredi 21 novembre, les chalets du marché de Noël ont pris place sur le parvis de la Cathédrale à Rouen. Jusqu'au dimanche 28 décembre, ce ne sont pas moins de 50 exposants qui accueillent les visiteurs. Sur place, on découvre des créateurs locaux, on déguste un vin chaud, une bûche normande ou quelques gourmandises artisanales. Les enfants y trouvent aussi leur bonheur avec le chalet du père Noël et les rencontres organisées tout au long du mois de décembre. L'ambiance y est chaleureuse et parfaite pour se mettre dans l'esprit des fêtes.

La grande parade de Noël : l'un des temps forts de Rouen Givrée

Cette année, la grande parade de Noël défilera dans les rues de Rouen ce dimanche 7 décembre, et l'événement s'annonce particulièrement spectaculaire cette année. Au programme : 10 chars entièrement décorés, plus de 120 danseurs, des musiques de Noël qui résonnent dans toute la ville et, bien sûr, la présence du père Noël en personne. Le cortège s'élancera à 17h depuis la place des Emmurées avant de rejoindre le parvis de l'Hôtel de Ville vers 18h, dans une ambiance magique.

Et pour prolonger la magie…

De nombreuses autres animations gratuites sont mises en place tout au long du mois de décembre comme une course caritative le vendredi 5 décembre, la vélo parade musicale le samedi 13 décembre ou encore le championnat normand du pull moche le dimanche 14 décembre, de 15h à 18h. Sans oublier la grande nouveauté : 105 sur glace, une patinoire éphémère installée du 16 au 23 décembre, avec DJ sets pour en soirées.

Sileymane Sow, adjoint au maire de Rouen, nous détaille l'événement :

