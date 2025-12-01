En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Rouen. Championnat du pull moche de Noël : comment participer ?

Loisir. Le championnat normand du pull moche de Noël est de nouveau organisé à Rouen, dimanche 14 décembre, place de la Cathédrale au sein du jardin des contemplations.

Publié le 01/12/2025 à 11h17 - Par Pierre Durand-Gratian
Les plus "beaux" pulls moches de Noël seront à voir lors du concours organisé à Rouen.

C'est désormais devenu une tradition à Rouen. Le championnat normand du pull moche de Noël revient dimanche 14 décembre au jardin des contemplations, place de la Cathédrale. Une animation décalée qui met à l'honneur les pompons et les guirlandes. Mercredi 3 décembre est le dernier jour pour s'inscrire sur le site de la Ville. Les 50 premiers inscrits participeront à la phase qualificative. Le jour J, ces 50 participants vont participer à un défilé à l'issue duquel une sélection de 10 finalistes sera effectuée. Et c'est l'applaudimètre qui va trancher. Chacun est donc invité à venir avec ses supporters. C'est ensuite un jury qui déterminera le champion normand du pull moche de Noël 2025.

