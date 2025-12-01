Rouen. Championnat du pull moche de Noël : comment participer ?

C'est désormais devenu une tradition à Rouen. Le championnat normand du pull moche de Noël revient dimanche 14 décembre au jardin des contemplations, place de la Cathédrale. Une animation décalée qui met à l'honneur les pompons et les guirlandes. Mercredi 3 décembre est le dernier jour pour s'inscrire sur le site de la Ville. Les 50 premiers inscrits participeront à la phase qualificative. Le jour J, ces 50 participants vont participer à un défilé à l'issue duquel une sélection de 10 finalistes sera effectuée. Et c'est l'applaudimètre qui va trancher. Chacun est donc invité à venir avec ses supporters. C'est ensuite un jury qui déterminera le champion normand du pull moche de Noël 2025.