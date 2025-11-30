Télévision. Après "Cauchemar en cuisine", ce restaurant normand crée la surprise… Voici où il en est aujourd'hui

L'un des épisodes de Cauchemar en cuisine diffusé cet été avait fait grand bruit : pour la première fois, un restaurateur avait tout simplement pris la fuite à l'arrivée de Philippe Etchebest. Un rebond inattendu qui avait poussé le chef à modifier totalement sa journée et à aller rendre visite à plusieurs anciens participants, dont Laurence, restauratrice à Criquebeuf-sur-Seine.

Un détour improvisé, mais bienvenu : le chef en a profité pour mesurer les progrès accomplis depuis la diffusion de l'émission quelques mois plus tôt.

Décoration repensée, carte retravaillée : un nouveau départ pour Laurence

Lors de sa visite à Criquebeuf-sur-Seine, Philippe Etchebest retrouve un restaurant transformé. La décoration a été revue, la carte simplifiée, et l'ambiance de travail semble plus apaisée.

Selon Martine, la serveuse qui accompagne Laurence au quotidien, "il y a plus de monde depuis le tournage".

Le chef note de "nets progrès", même si tout n'est pas encore parfait : certains plats gagneraient à être davantage faits maison, et la rigueur reste un objectif prioritaire. Mais l'essentiel est là : la motivation est revenue.

Un bilan encourageant malgré des chiffres encore fragiles

D'un point de vue économique, le restaurant progresse doucement. Les résultats ne sont pas encore à la hauteur des attentes mais la tendance est positive. Le chef lui-même évoque un "léger mieux", signe que les efforts commencent à porter leurs fruits.

Laurence, Martine et David : un trio qui tient bon

Aujourd'hui, Laurence continue de gérer son restaurant avec Martine, devenue indispensable au quotidien. Les deux femmes restent soudées, malgré la charge de travail et un manque de sommeil qui pèse sur la patronne.

La restauratrice espère désormais que son mari David, très occupé par le bar-tabac du village, pourra bientôt s'investir davantage dans la gestion administrative.

La clientèle, elle, est revenue en nombre, parfois par curiosité après la diffusion de l'émission mais souvent conquise par les améliorations visibles, comme le nouveau bar à salade, très apprécié des habitués.

Fatigue, projets et nouvelle organisation : Laurence prépare la suite

Consciente de ses limites, Laurence envisage de revoir ses horaires en fermant le lundi, tout en ouvrant davantage le week-end. Elle et David doivent d'ailleurs s'accorder quelques jours de repos, les premiers depuis février.

La cheffe admet souffrir de problèmes de santé mais espère, une fois le chiffre d'affaires consolidé, embaucher du renfort en cuisine ou en salle. "Il y a une barre au restaurant et on va la tenir", affirme-t-elle à Téléloisir, déterminée malgré la fatigue.

Des clients conquis par la transformation

Les retours semblent assez positifs. L'un d'eux témoigne en ligne : "Super restaurant ! Je suis allé avant et après le tournage, et c'est incroyable. La déco est superbe, c'est très bon, tout est top. Je conseille fortement. Bonne continuation à vous trois !" D'autres ne sont pas aussi élogieux, et regrettent le manque de fait maison, et les aléas d'un restaurant de "petite ville". Il ne reste plus qu'à y aller pour se faire une idée !