En ce moment My Only Angel (feat Yungblud) AEROSMITH
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Télévision. Après "Cauchemar en cuisine", ce restaurant normand crée la surprise… Voici où il en est aujourd'hui

Société. Bilan sur l'évolution du restaurant de Laurence, à Criquebeuf-sur-Seine (Eure), plusieurs mois après son passage dans "Cauchemar en cuisine". Décoration, menus, fréquentation : où en est vraiment l'établissement normand depuis l'intervention de Philippe Etchebest ?

Publié le 30/11/2025 à 17h50 - Par Mathilde Rabaud
Télévision. Après "Cauchemar en cuisine", ce restaurant normand crée la surprise… Voici où il en est aujourd'hui
"Cauchemar en cuisine" : le restaurant de Criquebeuf-sur-Seine reprend des couleurs. - Google maps

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

L'un des épisodes de Cauchemar en cuisine diffusé cet été avait fait grand bruit : pour la première fois, un restaurateur avait tout simplement pris la fuite à l'arrivée de Philippe Etchebest. Un rebond inattendu qui avait poussé le chef à modifier totalement sa journée et à aller rendre visite à plusieurs anciens participants, dont Laurence, restauratrice à Criquebeuf-sur-Seine.

Un détour improvisé, mais bienvenu : le chef en a profité pour mesurer les progrès accomplis depuis la diffusion de l'émission quelques mois plus tôt.

Décoration repensée, carte retravaillée : un nouveau départ pour Laurence

Lors de sa visite à Criquebeuf-sur-Seine, Philippe Etchebest retrouve un restaurant transformé. La décoration a été revue, la carte simplifiée, et l'ambiance de travail semble plus apaisée.
Selon Martine, la serveuse qui accompagne Laurence au quotidien, "il y a plus de monde depuis le tournage".

Le chef note de "nets progrès", même si tout n'est pas encore parfait : certains plats gagneraient à être davantage faits maison, et la rigueur reste un objectif prioritaire. Mais l'essentiel est là : la motivation est revenue.

Un bilan encourageant malgré des chiffres encore fragiles

D'un point de vue économique, le restaurant progresse doucement. Les résultats ne sont pas encore à la hauteur des attentes mais la tendance est positive. Le chef lui-même évoque un "léger mieux", signe que les efforts commencent à porter leurs fruits.

Laurence, Martine et David : un trio qui tient bon

Aujourd'hui, Laurence continue de gérer son restaurant avec Martine, devenue indispensable au quotidien. Les deux femmes restent soudées, malgré la charge de travail et un manque de sommeil qui pèse sur la patronne.
La restauratrice espère désormais que son mari David, très occupé par le bar-tabac du village, pourra bientôt s'investir davantage dans la gestion administrative.

La clientèle, elle, est revenue en nombre, parfois par curiosité après la diffusion de l'émission mais souvent conquise par les améliorations visibles, comme le nouveau bar à salade, très apprécié des habitués.

Fatigue, projets et nouvelle organisation : Laurence prépare la suite

Consciente de ses limites, Laurence envisage de revoir ses horaires en fermant le lundi, tout en ouvrant davantage le week-end. Elle et David doivent d'ailleurs s'accorder quelques jours de repos, les premiers depuis février.

La cheffe admet souffrir de problèmes de santé mais espère, une fois le chiffre d'affaires consolidé, embaucher du renfort en cuisine ou en salle. "Il y a une barre au restaurant et on va la tenir", affirme-t-elle à Téléloisir, déterminée malgré la fatigue.

Des clients conquis par la transformation

Les retours semblent assez positifs. L'un d'eux témoigne en ligne : "Super restaurant ! Je suis allé avant et après le tournage, et c'est incroyable. La déco est superbe, c'est très bon, tout est top. Je conseille fortement. Bonne continuation à vous trois !" D'autres ne sont pas aussi élogieux, et regrettent le manque de fait maison, et les aléas d'un restaurant de "petite ville". Il ne reste plus qu'à y aller pour se faire une idée !

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Automobile
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Bonnes affaires
Casque hs pour pièces
Casque hs pour pièces Talence (33400) 10€ Découvrir
Pelle & Balayette 2 en 1
Pelle & Balayette 2 en 1 Talence (33400) 6€ Découvrir
Veste de costume homme
Veste de costume homme Talence (33400) 80€ Découvrir
Veste longue imperméable C & A
Veste longue imperméable C & A Talence (33400) 52€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Télévision. Après "Cauchemar en cuisine", ce restaurant normand crée la surprise… Voici où il en est aujourd'hui
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple