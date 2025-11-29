Bonne table à Caen. Changez d'époque en allant au Moon and Sons

Ce pub m'a toujours attiré l'œil. Cette devanture verte, avec son ambiance rétro, m'a amené à pousser les portes du Moon and Sons. Je suis encore plus émerveillé une fois entré : des bougies éclairent les tables, des vieux fauteuils trônent dans la salle, des livres sont disposés sur les étagères en bois et des tableaux anciens ornent les murs. Pas de doute, je viens tout simplement de changer d'époque. "On a créé le Moon and Sons avec mon ex-compagne, en 2019, un beau matin d'automne. On voulait que les gens entrent dans un monde à part, à la Disney", explique Justin Campard, gérant.

Un lieu engagé

C'est lui qui m'accueille et me propose de m'installer où bon me semble. Après avoir consulté les plats et la "carte des potions", je commande un "Sons Burger" à 16,50€, accompagné d'un "Lou Kombucha". "Les plats ici sont exclusivement végans", explique Justin Campard, lui-même végan, avec des burgers, des wraps ou encore des bowls. Le pub montre aussi son engagement régional, le "Lou Kombucha" étant une boisson fermentée et confectionnée à Longues-sur-Mer. J'ai aimé le goût surprenant et atypique de celle-ci. En commençant ma dégustation, je suis très surpris. J'ai vraiment l'impression de manger un burger avec un steak de viande, alors qu'il s'agit d'un steak de soja. Le tout est garni de salade et de tranches de "fauxmage" cheddar, ce qui me fait sourire !

Le "Sons Burger", avec le "Lou Kombucha".

Avis aux amateurs de musique, l'ambiance est rythmée de rock/pop/folk des années 1950 à 2010. De plus, un piano a été installé, et a même eu du mal à "rentrer sous l'étagère", rit Justin Campard. Enfin, des sessions "jams" sont organisées tous les jeudis : "Etant moi-même musicien, c'était important de proposer ça à Caen", ajoute-t-il. Tristesse pour les fans du Fabuleux destin d'Amélie Poulain, il est interdit de jouer la bande originale du film, sous peine de se voir jeter un sort...

Pratique. Moon and Sons, 20 avenue de la Libération à Caen. Ouvert du mardi au dimanche, entre midi et 1h, variable selon les jours. Infos et réservations au 02 31 74 05 01.