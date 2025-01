Cauchemar en cuisine. Que sont devenus les restaurateurs du Calvados après l'intervention de Philippe Etchebest ?

Après l'intervention de Philippe Etchebest, les choses ont pris un tournant pour le restaurant de Fanny et Dieva, La Marine à Ouistreham. Selon les dires de Dieva, le nombre de couverts a "doublé ou triplé", ce qui reste une belle amélioration par rapport aux 20 couverts qu'ils servaient avant. La carte a été revue pour ne proposer que des produits frais, et les plats ont été améliorés, notamment grâce aux conseils du chef concernant la cuisson des produits de la mer et les sauces. Fini les calamars surgelés, place à une cuisine plus soignée.

Le bar en pleine explosion et des changements d'organisation

Une des grandes réussites du redressement, c'est l'explosion du bar. Grâce à un été particulièrement ensoleillé, le restaurant a vu son activité au bar grimper en flèche. "On a explosé côté bar, on a progressé de façon monstrueuse", raconte Dieva à nos confrères de Télé Loisir. Mais gérer un restaurant avec des arrivées imprévues de clients n'est pas toujours simple, surtout sans réservation. Il a donc fallu revoir l'organisation et apprendre à dire "stop" pour ne pas saturer la cuisine.

Un an après : un restaurant en pleine mutation

Un an après l'intervention d'Etchebest, le restaurant de Fanny et Dieva passe de nouveau dans l'émission "Que sont-ils devenus ? de Cauchemar en cuisine", un numéro spécial. Bien que la situation se soit améliorée, l'établissement a dû se réinventer en proposant désormais principalement du snacking, très loin de l'image rêvée qu'ils en avaient. Cette décision a permis de maintenir les portes ouvertes, même si cela a impliqué quelques gros sacrifices. Le fils de Fanny a dû mettre ses études en pause pour aider au service, un changement important dans la dynamique familiale. Le restaurant est toujours ouvert, même si la situation n'a pas du tout suivi le redressement espéré.