Promenade. Pittoresque, le village de La Bouille enchante peintres et promeneurs

Loisir. A seulement 15km de Rouen, La Bouille charme peintres et promeneurs avec ses galeries, maisons à pans de bois et son port.

Publié le 20/08/2025 à 15h00 - Par Maëlys Blondel
Promenade. Pittoresque, le village de La Bouille enchante peintres et promeneurs
La Bouille est une escale obligatoire pour tout vacancier qui se rend dans l'agglomération rouennaise.

La Bouille est un village en bord de Seine, situé à 15km de Rouen, où le temps semble s'être arrêté. Ses ruelles médiévales et son port pittoresque gardent un charme intact. Source d'inspiration pour les peintres impressionnistes comme Gauguin, Sisley, Monet ou Turner, qui y ont posé leurs chevalets, La Bouille invite les passants à revivre cette magie grâce à une table de lecture "impressionniste" face au fleuve. Le village est aussi le berceau de l'écrivain Hector Malot. Sa maison natale s'intègre dans un parcours littéraire jalonné de 33 panneaux touristiques retraçant son histoire et celle des lieux. Accessible à pied, à vélo ou par bac depuis Sahurs, l'escale permet d'admirer ateliers d'artisans, galeries et scènes de la vie locale.

