Promenade. Pittoresque, le village de La Bouille enchante peintres et promeneurs

La Bouille est un village en bord de Seine, situé à 15km de Rouen, où le temps semble s'être arrêté. Ses ruelles médiévales et son port pittoresque gardent un charme intact. Source d'inspiration pour les peintres impressionnistes comme Gauguin, Sisley, Monet ou Turner, qui y ont posé leurs chevalets, La Bouille invite les passants à revivre cette magie grâce à une table de lecture "impressionniste" face au fleuve. Le village est aussi le berceau de l'écrivain Hector Malot. Sa maison natale s'intègre dans un parcours littéraire jalonné de 33 panneaux touristiques retraçant son histoire et celle des lieux. Accessible à pied, à vélo ou par bac depuis Sahurs, l'escale permet d'admirer ateliers d'artisans, galeries et scènes de la vie locale.