L'amour est dans le pré 2025. En découvrant les images de l'émission, Gilles comprend qu'il s'est peut-être trompé sur sa prétendante

Société. Lors de la diffusion du bilan de L'amour est dans le pré 2025, Gilles, agriculteur de Seine-Maritime, a découvert des images inattendues de sa prétendante, qui lui ont déplu. Un visionnage qui a bousculé ses certitudes et remis en perspective sa perception de l'aventure, alors qu'il se présente en couple.

Publié le 01/12/2025 à 18h00 - Par Mathilde Rabaud
“Je ne m'attendais pas à ça” : le moment de diffusion qui a fait douter Gilles dans L'amour est dans le pré. - M6

Alors que la saison 20 touche à sa fin, Gilles pensait avoir vécu une aventure limpide, marquée par une relation douce et progressive avec Isabelle. Pourtant, lors de la diffusion des interviews et coulisses, l'agriculteur de 58 ans a vu apparaître un tout autre visage de Pascaline, sa seconde prétendante.
Ce qu'il a découvert à l'écran l'a profondément surpris, au point d'admettre qu'il ne s'attendait absolument pas à ce discours-là.

Des propos de Pascaline qui surprennent… et déroutent

Pendant le tournage, Gilles avait perçu une femme engagée et volontaire. Mais face aux images diffusées après coup, son impression évolue : lors d'une interview enregistrée juste après le speed-dating, Pascaline évoque davantage ses perspectives professionnelles que la rencontre amoureuse.


Gilles tombe de haut : "Je me suis dit que j'aurais dû faire un autre choix… Ce que je voyais ne correspondait pas à ce qu'elle montrait à la ferme", confie-t-il à Télé Loisirs.

Selon lui, Pascaline s'est projetée très vite, trop vite, dès son arrivée à la ferme, imaginant déjà les contours de la vie future et les projets agricoles. Une assurance qui le laisse perplexe.

Isabelle, la rivale qui ne voulait pas entrer dans le jeu

De son côté, Isabelle découvre elle aussi des séquences qu'elle n'avait jamais vues.
Si les deux femmes semblaient complices pendant le séjour, la compagne de Gilles apprend à la diffusion que Pascaline nourrissait un esprit de compétition beaucoup plus prononcé.

"Je ne pensais pas qu'elle était autant dans la rivalité", confie-t-elle en revenant sur l'aventure.

Elle explique qu'elle a préféré adopter une attitude plus discrète, sans chercher à impressionner ou écraser. Une stratégie qui, finalement, a touché Gilles.

Un choix final confirmé malgré le doute fugace

Malgré la surprise et ce moment de flottement en découvrant les images, Gilles le confirme aujourd'hui : choisir Isabelle était la bonne décision.

"Je n'aurais pas été heureux. Je n'aurais pas gardé Pascaline", tranche-t-il.

Au final, ces révélations tardives ont surtout renforcé la conviction du couple : parfois, les images ne trompent pas… et arrivent juste au bon moment pour éclairer une histoire naissante.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par M6 (@m6officiel)

