Près de Cabourg. Heuland mise sur un arrêté de Noël insolite pour protéger son "Village Fleuri"

Afin de célébrer les fêtes de fin d'année, la commune d'Heuland, près de Cabourg, a promulgué un "Arrêté environnemental de Noël". Il permet d'organiser les festivités avec humour, esprit féerique et respect de la nature.

Instauration d'une signalisation spéciale inspirée du Pôle Nord, priorité donnée aux lutins et encadrement de la circulation des traîneaux, tout est fait pour protéger les nouveaux espaces fleuris, fraîchement récompensés par l'obtention du label "Village Fleuri". Le lavoir communal va devenir un refuge officiel pour rennes et lutins, tandis que les grincheux sont temporairement bannis pour garantir une ambiance festive.

La commune demande également à Météo France une météo "compatible avec Noël" en demandant un "léger manteau neigeux". Elle recommande aussi aux enfants de porter des tenues rouge et vert. L'ensemble vise à organiser une fête de Noël magique, écologique et conviviale pour tous les habitants, en attendant le père Noël le 20 décembre prochain.