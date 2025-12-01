En ce moment Stay (If You Wanna Dance) Myles SMITH
Caen. L'Italie, Pompéi et Diego Maradona mis à l'honneur à la Foire internationale

Loisir. La Foire internationale de Caen aura pour thème l'Italie en septembre 2026. L'exposition sera consacrée à Pompéi.

Publié le 01/12/2025 à 14h46 - Par Lilian Fermin
Pompéi est au centre de la prochaine exposition de la Foire internationale de Caen en 2026. - Pixabay

Après avoir célébré le Millénaire de Caen, la Foire internationale reprend sa tradition d'explorer un pays, sa culture, sa gastronomie… Du 18 au 27 septembre, l'Italie sera mise à l'honneur, ainsi que les mystères de Pompéi, cette ville ensevelie par le Vésuve dans l'Antiquité. Sur près de 2 000m2, spécialement imaginée pour l'événement, une exposition attendra les visiteurs, avec des reconstitutions spectaculaires, un village napolitain et des collections uniques.

En complément, un village italien à l'ambiance napolitaine sera proposé, où une vingtaine d'artisans se rassembleront. Le plus napolitain des Argentins, Diego Maradona, aura même son espace consacré !

Caen. L'Italie, Pompéi et Diego Maradona mis à l'honneur à la Foire internationale
