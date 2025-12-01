Caen. Les costumes de la Parade Opératique mis en vente

Il est presque temps de tourner la page du Millénaire de Caen. Samedi 13 décembre, la compagnie Le Ballon Vert, qui a réalisé la Parade Opératique, invite à participer à un vide-costumier dans la Grande Halle de Colombelles, là où les décors ont pris vie.

"L'atelier costume - avec ses 700 pièces, savoir-faire transmis et milliers d'heures d'implication - restera l'un des symboles forts de cette épopée", se souvient Amélie Clément, la directrice artistique. Le travail aura nécessité 6 000 heures réalisées par l'équipe costume.

Le rendez-vous est donné à chacun, de 11h à 17h. Les participants de la Parade Opératique ont la possibilité de réserver l'un de leurs costumes.