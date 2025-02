Millénaire de Caen. A quoi va ressembler la Parade Opératique ? La directrice artistique nous dit tout

La directrice de la Parade Opératique, Amélie Clément, nous explique comment le spectacle va s'emparer de Caen le 9 mai lors du Millénaire et comment l'observer.

De quoi est composée

la Parade Opératique ?

"C'est une caravane de 350 mètres de long, composée de chars escortés par des brigades poétiques composées de groupes d'une centaine de danseurs, professionnels et amateurs."

Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir ?

"De la musique baroque, de la pyrotechnie, des acrobaties, un bal populaire, ou même du funambulisme. Il y en a vraiment pour tout le monde, c'est une œuvre

intergénérationnelle. Les tableaux

mélangent les époques et retracent l'histoire sans être une reconstitution historique."

Quel est son parcours ?

"La soirée débutera à 19h30, en bas de l'avenue Albert Sorel entre la piscine et le lycée Malherbe. Cela va traverser la ville de Caen et se terminer au bassin Saint-Pierre en passant par l'Hôtel de ville, la place Saint-Sauveur, la place de la Mare, l'Université, et la place Courtonne. Il y aura six spectacles au cours de cinq heures de déambulation."

Est-ce qu'on pourra voir

tous les spectacles ?

"Il est impossible d'assister à tous les spectacles. Le but n'est pas de suivre la parade mais de choisir les tableaux que l'on souhaite voir en priorité. Il faut imaginer cette œuvre comme un festival, avec une programmation. Il n'y a pas de séquence plus forte que d'autres, chaque tableau s'adresse à des sensibilités différentes."