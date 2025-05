[Photos] Caen. Voici à quoi vont ressembler les chars de la Parade Opératique

Ils sont appelés "modules" par la direction artistique de la Parade Opératique. Cet événement jamais vu à Caen se déroule vendredi 9 mai dans les rues du centre-ville à partir de 19h30, à l'occasion du Millénaire. Si six stations offriront un spectacle merveilleux aux personnes présentes, tandis que la caravane, longue de 350m, proposera, elle, six segments, avec à chaque fois des brigades de danseurs amateurs, de la musique, mais aussi quatre modules, ou autrement dit des chars. Nous vous les présentons en avant-première.

"Chacun raconte un univers différent"

Seule consigne soumise par l'équipe du Ballon Vert : ne pas dévoiler le char en intégralité. Nous ne vous montrons ainsi seulement quelques extraits.

"Chacun raconte un univers différent", explique Edgar Guitton, assistant artistique à la compagnie Le Ballon Vert. Le premier se nomme Mnémosyne, du nom de la déesse de la mémoire. Avec ses escaliers tout blancs, il sera investi par dix circassiens, qui pourront y faire des acrobaties et des jongles par exemple. "La structure s'élève", précise Edgar Guitton. Chaque char fera environ 16m de long.

Le premier char à défiler sur cette Parade Opératique. Dix circassiens l'occuperont. - Tendance Ouest

Un hommage à la Prairie

Le second module se nomme "De l'algue à la roue." "Il donne l'impression que le char sort de la Prairie, et qu'il est sous l'eau depuis des années", poursuit le membre de la compagnie Le Ballon Vert. Avec son côté métal rouillé et son côté aquatique, il donnera l'impression d'une vieille locomotive qui sort de l'eau, avec de la fumée qui en sort. Une méduse s'activera en haut pour épater les spectateurs. Ce char sera bientôt entièrement végétalisé. "Il y aura du vert vraiment partout, mais pour le moment, tout est encore cultivé au Jardin des plantes", patiente Edgar Guitton. En figure de proue, une robe "des mille ans" conçue par de nombreux habitants sera à observer.

De la satire au menu

Le troisième module sera composé de deux géantes baroques. "C'est une façon de se moquer de l'aristocratie bourgeoise du XVIIIe siècle", sourit Edgar Guitton. Nous y verrons deux artistes en haut de robes démesurément grandes, dont Sylvie Jane, chanteuse lyrique normande. "Le temps fort de ces géantes sera notamment sur la place Saint-Sauveur, car elles seront les seules à y entrer."

Le module quatre de la Parade Opératique. - Tendance Ouest

Enfin, le quatrième module s'intitule "La mécanique du bonheur". Autre univers cynique, preuve qu'il y aura "énormément de satires", puisque la direction artistique s'attaque désormais à la période d'après-guerre et cette société de consommation. Ce char représentera un appartement, dans lequel six comédiens, chacun dans une pièce, enchaîneront les gags et changeront de pièces, au fil d'une mécanique qui devient "hystérique et où tout s'accélère". Un autre sera lui placé sur le toit, et proposera aussi quelques animations circassiennes.

De nombreux accessoires permettront aux comédiens de s'amuser dans cet appartement de l'après-guerre. - Tendance Ouest

Lors des différents segments, les artistes présents sur chaque char, ainsi que les danseurs et musiciens qui les accompagnent, se produiront pendant environ 2h10, et s'offriront une légère pause lorsque les stations seront réveillées. "Les chorégraphies ne se répètent jamais", insiste Edgar Guitton, qui invite à se positionner sur le parcours de la déambulation, pour prendre le temps de les observer, alors que les chars circulent à 2km/h seulement.