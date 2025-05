[Photos] Caen. Les répétitions s'enchaînent pour la Parade Opératique : "Ça fourmille de monde !"

C'est une véritable effervescence qui s'est emparée de l'ancien Palais des Sports de Caen ainsi que du Parc des expositions. C'est ici que ce sont installées les équipes de la Parade Opératique, depuis le 30 avril, pour répéter cet événement XXL avant sa tenue, le 9 mai. Au total, 1 200 professionnels et bénévoles se produiront dans les rues de Caen. Nous avons assisté à des répétitions, samedi 3 mai.

"Le rythme est assez effréné, glisse Edgar Guitton, assistant à la direction artistique pour la compagnie Le Ballon Vert, qui dirige cette Parade Opératique. On est dans les temps pour le moment, mais la pression est là !" Devant lui, 80 danseurs répètent leurs différents segments, guidés par une chorégraphe.

Le hall du Parc des expositions s'est transformé en une loge géante pour les artistes.

Il y a en tout quatre brigades, composées d'autant de danseurs. "Ça fourmille de monde ici", poursuit-il. Plus loin, la compagnie l'Homme Debout entame la construction de son géant, tandis que les derniers peaufinages des chars sont en cours. "Lors des plus grosses journées, on pourra être pas loin de 1 000."

L'Homme Debout a construit son géant en osier. Nous ne le reverrons que le 9 mai désormais.

Reproduire chaque terre-plein

Répéter dans un si grand espace revêt un intérêt capital pour les organisateurs. "On va pouvoir placer les danseurs dans les conditions du quasi réel", introduit Edgar Guitton. "On peut représenter les terre-pleins, les trottoirs, les lampadaires… Pour que les danseurs ne soient pas effrayés le Jour-J." Un aspect capital, d'autant plus qu'il fera nuit pendant une bonne moitié du parcours. Ce sont les derniers détails qui sont en train d'être réglés, alors que chacun connaît par cœur sa chorégraphie.

Ils devront danser près de 2 heures pendant l'entièreté du spectacle.

Les danseurs bénévoles en répétition.

La Parade Opératique s'élancera de l'avenue Albert Sorel à 19h30, et se conclura autour de minuit sur le port de plaisance. Un spectacle qui pourrait attirer des dizaines de milliers de curieux, surtout si la météo est clémente…