Saint-Lô. Mais où est donc passée la statue de la Laitière Normande ?

La statue de la Laitière Normande, auparavant installée rue de la Laitière Normande, a disparu depuis le début des travaux de la place Charles de Gaulle à Saint-Lô, en mai 2024. Depuis lundi 11 août, une polémique a émergé sur les réseaux sociaux pour savoir où elle était, maintenant que les travaux du centre-ville sont terminés.

"C'est une part d'histoire"

Corinne Leplanquais a tiré la sonnette d'alarme avant de créer une pétition. Elle est la fille d'André Leplanquais. Ce commerçant Saint-Lois s'est battu pendant deux ans dans les années 80 pour trouver les fonds nécessaires pour couler cette statue. Si elle habite Tours, elle a toujours des connexions à Saint-Lô. Celles-ci lui ont fait remonter que, malgré la fin des travaux, la Laitière n'était pas revenue. "J'avais fait une promesse à mon père de conserver tout ce qu'il avait fait pour cette statue, explique-t-elle. Je veux uniquement continuer les efforts et la mémoire de mon père, ce qu'il a fait pour la ville. C'est une part d'histoire, je ne veux pas qu'elle se perde." D'où son message sur les réseaux sociaux. Elle n'avait pas prévu l'engouement qu'il aurait, preuve de l'attachement des Saint-Lois à la Laitière. La polémique a aussi été reprise par des candidats aux municipales de mars 2026.

Nouvelle ancienne statue La Laitière Normande est une statue qui date de 1986. Elle est donc assez récente. Sauf que le modèle est plus ancien. La première Laitière Normande était une statue d'Arthur Le Duc, de 1887. Lors de la Seconde Guerre mondiale, en 1942, elle a été fondue par les Allemands pour en faire des canons. La statue nouvelle génération a été financée par une souscription ouverte auprès des Saint-Lois, sous l'impulsion d'André Leplanquais, un tailleur de la ville. Elle a été réalisée par le sculpteur Louis Derbré. Elle a été installée en 1986. André Leplanquais est décédé le 21 octobre 2023 à 85 ans. Louis Derbré est mort le 3 août 2011.

On a retrouvé la Laitière Normande

La statue n'est pas perdue. La mairie l'a restaurée et entretenue le temps des travaux. Elle a aussi fait les démarches auprès des ayants droit du sculpteur et d'André Leplanquais pour s'assurer que tout changement soit fait dans les règles. Questionnée sur l'avenir de cette statue, jeudi 14 août, la municipalité assure qu'une communication à son propos sera faite dans les prochaines semaines. "Ces deux statues [avec celle de la Licorne] réapparaîtront bientôt dans le paysage urbain saint-lois", assure de son côté, dans un commentaire, Jean-Yves Letessier, l'adjoint au maire en charge des finances. Le nouvel emplacement de la Laitière reste à préciser, celui de la Licorne aussi. La Licorne demande une rénovation et un accord des ayants droit du sculpteur, Philippe Rebuffet, décédé en 2024. Cela rallonge l'opération selon Jean-Yves Letessier. "Les choses avancent", reconnaît Corinne Leplanquais, qui a été contactée par la mairie.