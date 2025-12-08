Mondeville 2. Un homme interpellé en possession d'un couteau de cuisine

A l'approche des fêtes de fin d'année, les policiers du Calvados renforcent leurs patrouilles dans les lieux très fréquentés, comme les marchés de Noël ou les centres commerciaux. Celui de Mondeville 2 peut accueillir plusieurs dizaines de milliers de visiteurs les week-ends de décembre.

Dimanche 7 décembre, un homme au comportement suspect, qui "semblait énervé", a été contrôlé par des policiers présents en patrouille dans le centre commercial principal de l'agglomération caennaise. Dans sa sacoche, les forces de l'ordre ont retrouvé un couteau de cuisine, une véritable arme blanche dissimulée.

L'homme est actuellement toujours en garde à vue.