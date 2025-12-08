Manche. Escroquerie : la mairie de Cherbourg tire la sonnette d'alarme sur de faux démarcheurs

Qui sont ces nouveaux escrocs ? Dans un message diffusé sur les réseaux, lundi 8 décembre, la Ville de Cherbourg-en-Cotentin alerte sur une nouvelle arnaque qui sévit dans l'agglomération. "Des démarcheurs à domicile prétendent être mandatés par la mairie. C'est faux", précise l'équipe municipale. La Ville ne démarche jamais à des fins commerciales au porte-à-porte. Les autorités recommandent de ne rien payer, ni de rien signer. Il ne faut communiquer aucune information personnelle aux personnes suspectes.

Un autre site de Cherbourg touché

Quelques jours plus tôt, c'était la Cité de la mer qui alertait sur de faux démarcheurs par téléphone. Le site touristique recommandait alors de signaler les fraudes sur la plateforme 33700.fr.