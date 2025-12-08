Au mieux, le Stade Malherbe Caen passera les fêtes au milieu du classement de National. Au pire, les Caennais glisseront légèrement dans la deuxième partie du tableau. Exempté pour la dernière journée de l'année 2025, le SM Caen a entamé une longue période sans rencontre officielle. La prochaine journée de championnat se tiendra le 16 janvier, sur la pelouse de Concarneau. Entre-temps, les hommes de Maxime d'Ornano n'auront pas l'opportunité de disputer la Coupe de France, puisqu'ils sont tombés sur le terrain du Bayeux FC, 3-2. Ce SM Caen perd peu en championnat, avec trois défaites en quinze rencontres, mais ne gagne pas beaucoup plus, seulement quatre succès. Le trop grand nombre de matchs nuls nourrit la colère des supporters, pour qui l'année 2025 restera comme la pire de l'histoire moderne du club. Sur l'année civile, la formation possédée par Kylian Mbappé aura connu trop de désillusions et de conflits avec ses fans, qui sont pourtant restés fidèles. En témoignent les plus de 17 000 spectateurs présents face au FC Rouen.
Football. Une année 2025 cauchemardesque à oublier pour le SM Caen
Sport. A l'aube d'une trêve qui va durer plus d'un mois, les joueurs du SM Caen vont devoir se ressaisir pour ne pas débuter l'année 2026 comme elle a terminé.
Publié le 08/12/2025 à 11h46 - Par Lilian Fermin
