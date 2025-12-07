People. Alain-Fabien Delon en week-end : quel coin de Normandie a séduit la famille de stars ?

La mannequin Laura Bensadoun a publié il y a quelques jours sur ses réseaux un carrousel dévoilant une série de clichés capturés lors d'une semaine passée en Normandie avec son compagnon Alain-Fabien Delon et leur fille Romy, âgée de sept mois.

Atmosphère douce, teintes automnales, chiens heureux, bébé souriant : les photos ont immédiatement séduit leur communauté.

En légende, la jeune maman parle d'une semaine "faite de longues promenades en bord de mer, de vêtements bien chauds, de poils de chien partout et surtout de beaucoup d'amour". Une simplicité qui a touché leurs abonnés, ravis de voir le trio profiter d'un moment loin du tumulte parisien.

Dieppe, plages et hôtels cocooning : quels endroits ont-ils visités ?

Si le couple ne détaille pas précisément son itinéraire, plusieurs lieux apparaissent en filigrane dans les images partagées :

Dieppe , où Laura pose dans les rues du centre historique

, où Laura pose dans les rues du centre historique Les plages normandes baignées d'une lumière douce, parfaites pour des balades avec leurs chiens

baignées d'une lumière douce, parfaites pour des balades avec leurs chiens Un hôtel cocooning typique de la région, ambiance cheminée, bois et plaid

typique de la région, ambiance cheminée, bois et plaid Un dîner réconfortant sous lumière tamisée, probablement dans un restaurant local

Cette escapade très "cinéma français" évoque parfaitement l'automne normand : un mélange de calme, de mer, de pierres, de ciel polarisé et d'instants familiaux.

La petite Romy, nouvelle star des photos de famille

Parmi les clichés les plus commentés, on retrouve Romy, délicatement posée contre Murphy, le golden retriever qui accompagne Laura depuis ses 20 ans, rapporte Gala.

Cette image tendre a fait fondre les internautes, nombreux à saluer "la douceur" et "la beauté simple" de cette scène familiale.

Un nouveau chapitre pour Alain-Fabien Delon

Depuis l'arrivée de leur fille, annoncée officiellement au printemps, Alain-Fabien Delon confie régulièrement combien cette naissance a bouleversé sa vie.

Quelques mois plus tôt, dans un entretien, il expliquait vivre cela comme "une bonne étoile, la plus belle chose arrivée depuis longtemps".

Ce séjour en Normandie s'inscrit dans cette dynamique : se retrouver, souffler, se recentrer. Et partager, à leur rythme, quelques instants choisis avec leurs abonnés.