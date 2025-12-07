En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

People. Alain-Fabien Delon en week-end : quel coin de Normandie a séduit la famille de stars ?

Société. En pleine saison automnale, Alain-Fabien Delon, sa compagne Laura Bensadoun et leur fille Romy ont profité d'une escapade en Normandie, partagée en images sur leurs réseaux. Entre plages, balades tranquilles et atmosphère cocooning, leur séjour a séduit les fans et relancé l'intérêt pour les destinations normandes les plus authentiques.

Publié le 07/12/2025 à 17h00 - Par Mathilde Rabaud
People. Alain-Fabien Delon en week-end : quel coin de Normandie a séduit la famille de stars ?
La virée normande d'Alain-Fabien Delon : les lieux que la famille a secrètement adorés. - Laura Bensadoun sur instagram

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La mannequin Laura Bensadoun a publié il y a quelques jours sur ses réseaux un carrousel dévoilant une série de clichés capturés lors d'une semaine passée en Normandie avec son compagnon Alain-Fabien Delon et leur fille Romy, âgée de sept mois.

Atmosphère douce, teintes automnales, chiens heureux, bébé souriant : les photos ont immédiatement séduit leur communauté.

En légende, la jeune maman parle d'une semaine "faite de longues promenades en bord de mer, de vêtements bien chauds, de poils de chien partout et surtout de beaucoup d'amour". Une simplicité qui a touché leurs abonnés, ravis de voir le trio profiter d'un moment loin du tumulte parisien.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par Laura Bensadoun (@laubsd)

Dieppe, plages et hôtels cocooning : quels endroits ont-ils visités ?

Si le couple ne détaille pas précisément son itinéraire, plusieurs lieux apparaissent en filigrane dans les images partagées :

  • Dieppe, où Laura pose dans les rues du centre historique
  • Les plages normandes baignées d'une lumière douce, parfaites pour des balades avec leurs chiens
  • Un hôtel cocooning typique de la région, ambiance cheminée, bois et plaid
  • Un dîner réconfortant sous lumière tamisée, probablement dans un restaurant local

Cette escapade très "cinéma français" évoque parfaitement l'automne normand : un mélange de calme, de mer, de pierres, de ciel polarisé et d'instants familiaux.

La petite Romy, nouvelle star des photos de famille

Parmi les clichés les plus commentés, on retrouve Romy, délicatement posée contre Murphy, le golden retriever qui accompagne Laura depuis ses 20 ans, rapporte Gala.
Cette image tendre a fait fondre les internautes, nombreux à saluer "la douceur" et "la beauté simple" de cette scène familiale.

Un nouveau chapitre pour Alain-Fabien Delon

Depuis l'arrivée de leur fille, annoncée officiellement au printemps, Alain-Fabien Delon confie régulièrement combien cette naissance a bouleversé sa vie.
Quelques mois plus tôt, dans un entretien, il expliquait vivre cela comme "une bonne étoile, la plus belle chose arrivée depuis longtemps".

Ce séjour en Normandie s'inscrit dans cette dynamique : se retrouver, souffler, se recentrer. Et partager, à leur rythme, quelques instants choisis avec leurs abonnés.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement / Studio
Appartement / Studio Angers (49000) 790€ Découvrir
Locaux professionnels à louer Servian 34
Locaux professionnels à louer Servian 34 Servian (34290) 750€ Découvrir
Maison proche gare de la Bassée
Maison proche gare de la Bassée Douvrin (62138) 330 000€ Découvrir
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Automobile
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
Bonnes affaires
Lit réversible
Lit réversible Nissan-lez-Enserune (34440) 75€ Découvrir
Nettoyeur vapeur et aspirateur
Nettoyeur vapeur et aspirateur Lille (59000) 190€ Découvrir
iphone 15 pro max
iphone 15 pro max Lion-devant-Dun (55110) 510€ Découvrir
Détecteur de métaux
Détecteur de métaux Villeneuve-d'Ascq (59491) 500€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
People. Alain-Fabien Delon en week-end : quel coin de Normandie a séduit la famille de stars ?
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple