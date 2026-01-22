En ce moment J't'emmène au vent Louise ATTAQUE
L'Aigle. La députée Véronique Louwagie se présente aux élections municipales

Politique. La députée de la deuxième circonscription de l'Orne, Véronique Louwagie, a annoncé sa candidature aux prochaines élections municipales, mercredi 21 janvier. Serge Delavallée, de la liste L'Aigle au cœur, et Vincent Collo, du Rassemblement national, seront ses adversaires.

Publié le 22/01/2026 à 10h42 - Par Martin Patry
Véronique Louwagie a annoncé sa candidature pour succéder à Philippe Van Hoorne, à L'Aigle. - Thibault Lecoq

"L'Aigle est la base de mon engagement, j'ai un attachement profond pour notre ville", lance la députée de la deuxième circonscription de l'Orne, Véronique Louwagie, au moment d'annoncer sa candidature aux prochaines élections municipales, mercredi 21 janvier. Cette décision intervient quelques jours après l'annonce de Philippe Van Hoorne, actuel maire de L'Aigle, de ne pas se présenter pour un nouveau mandat.

"Franchir un nouveau cap"

La candidate de la liste L'Aigle demain présentera prochainement son programme "pour permettre à L'Aigle de franchir un nouveau cap, avec un collectif uni, une équipe expérimentée et renouvelée aux compétences variées", explique Véronique Louwagie.

En cas d'élection, Véronique Louwagie devrait renoncer à son poste de députée à l'Assemblée nationale. Pour l'instant, seuls Serge Delavallée (divers gauche) et Vincent Collo (Rassemblement National) ont officialisé leur candidature à L'Aigle.

