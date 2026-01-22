Insolite. Ce centre commercial vend des répliques de sous-marins produits à Cherbourg

Comment faire plaisir à un Normand passionné de la mer ? La section jouet du centre E.Leclerc de Tourlaville propose depuis plusieurs jours un cadeau qui pourrait plaire aux petits et grands enfants. Il s'agit de la réplique miniature à l'échelle 1/300 d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins (SNLE), les mêmes qui ont été produits de 1994 à 2008 dans les chantiers de Naval Group à Cherbourg. Il est le fruit d'une collaboration entre la marque Cobi et Naval Group. Le coffret se compose de 643 briques, de figurines d'un commandant et d'un membre d'équipage. Le kit dispose également des plaques de quatre sous-marins SNLE encore en activité : le Triomphant, le Téméraire, le Vigilant et le Terrible.

Une pièce unique

"Cette pièce unique vous invite à découvrir ce colosse d'acier qui patrouille silencieusement les profondeurs des océans. Tapis dans l'océan, les SNLE patrouillent successivement depuis 1972 pour assurer la permanence à la mer de la dissuasion nucléaire", explique le site de la Marine nationale, où l'objet est également mis en vente. Comptez trois heures pour assembler la réplique. Ce modèle de 46,5cm est produit en Europe. "J'ai beaucoup aimé, c'est assez réaliste. Il me rappelle le sous-marin à la Cité de la mer", s'enthousiasme Simon dans les rayons du magasin. Comme son ami Maël, ce jeune passionné de véhicules en briques fait référence au Redoutable. Ce navire est issu d'une classe de SNLE plus ancienne. Ces répliques sont vendus à 69,90€.