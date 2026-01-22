En ce moment J't'emmène au vent Louise ATTAQUE
Fin de vie. L'évêque de Laval appelle à "investir pour les soins palliatifs" après le rejet de l'aide à mourir

Société. Le Sénat a rejeté l'article clé créant l'aide à mourir, après des débats houleux mercredi 21 janvier. Opposé à cette réforme, l'évêque de Laval, Mgr Matthieu Dupont, appelle à "investir réellement" dans les soins palliatifs.

Publié le 22/01/2026 à 11h26 - Par Simon Lebaron
Mgr Matthieu Dupont, évêque de Laval, s'oppose à l'introduction d'une aide à mourir en France.

A l'issue de débats sur la fin de vie chaotiques et confus, les sénateurs se sont opposés mercredi 21 janvier à la création de toute forme d'aide à mourir. L'hémicycle, dominé par la droite, a enterré cette réforme sociétale majeure, fixée comme priorité par Emmanuel Macron dans ses vœux et qui devrait bientôt revenir à l'Assemblée nationale.

"Je n'en veux pas pour notre pays"

L'évêque de Laval, Mgr Matthieu Dupont, s'oppose à cette réforme d'aide à mourir. "Lorsqu'on introduit cette possibilité, on a le risque de ne plus jouer la solidarité nationale que les soins palliatifs sont majoritairement", souligne l'évêque. Il appelle de ses vœux à une plus grande solidarité et à "investir réellement et d'avoir un véritable plan pour les soins palliatifs". Selon lui, cette réforme, si elle aboutit, risque de "fragiliser surtout les plus fragiles". "Je pense à nos personnes très âgées qui vont se dire : 'Je ne sers plus à rien, pourquoi ne pas me donner la mort.' Et ça, je n'en veux pas pour notre pays", conclut-il.

Ecoutez ici Mgr Matthieu Dupont, évêque de Laval :

En 2025, Emmanuel Macron avait indiqué qu'il serait prêt à recourir au référendum, si le texte sur la fin de vie faisait face à un enlisement au Parlement.

