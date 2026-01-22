Rouen. "C'est très dur mentalement" : la communauté iranienne rassemblée devant l'hôtel de Ville contre les répressions de la République islamique

Alors que tous les regards sont tournés à Davos en Suisse où sont réunis en ce moment diplomates et chefs d'Etat d'Europe et du monde entier, les manifestations se poursuivent en Iran où l'on déplore des milliers voire des dizaines de milliers de morts selon les ONG qui craignent davantage de victimes de la répression sanglante du régime d'Ali Khamenei, guide suprême de la Révolution islamique et président de la République islamique d'Iran. Le pays fait face à une vague de contestation inédite qui s'est accélérée fin 2025. A l'initiative de la Métropole de Rouen, un rassemblement a eu lieu, mercredi 21 janvier, devant le parvis de l'hôtel de Ville en soutien aux Iraniens.

"C'est un niveau de massacre qu'on a jamais vu"

Environ une cinquantaine de personnes ont fait le déplacement parmi lesquelles de nombreuses personnes de la communauté iranienne venues en solidarité avec leurs concitoyens opprimés. Parmi elles, Pegah Ducarouge, 33 ans, arrivée en France en 2018 et installée à Rouen depuis deux ans. Elle est effrayée par le niveau de répression dans son pays. "Quand j'ai entendu qu'ils annonçaient 12 000 personnes mortes je ne pensais pas que c'était possible, c'est un niveau de massacre qu'on a jamais vu", explique la manifestante qui lance un appel à la solidarité internationale. "On a besoin du monde entier pour nous soutenir." Pour Richard Sédillot, avocat rouennais spécialiste du droit international, déjà mobilisé en 2022 après la mort de Mahsa Amini [cette jeune étudiante iranienne tuée par les forces iraniennes pour ne pas avoir porté le voile], il était tout aussi naturel de venir exprimer sa solidarité. "Ces réunions sont très symboliques mais malgré tout elles manifestent un soutien face aux crimes qui sont commis", lance l'avocat.

En Iran, la situation s'est encore aggravée le 8 janvier dernier avec la mise en place d'un blocus numérique imposé par le régime iranien. Une très large partie de la population est ainsi coupée d'Internet et les contacts depuis l'extérieur deviennent très difficiles. "Je ne peux pas appeler ma famille et eux non plus ne peuvent pas m'appeler ou alors seulement quelques minutes, explique Hassana venue manifester à Rouen ce mercredi 21 janvier, parfois je n'ai même pas le temps de leur dire en revoir, c'est dur mentalement".

Parmi les manifestants, certains souhaitent le retour de Reza Pahlavi, fils du dernier Chah d'Iran avant la révolution de 1979, signifiant le possible retour de la Monarchie en Iran.

En marge, un petit groupe de personnes s'est tenu derrière le rassemblement pour rappeler leur solidarité avec "tous les peuples opprimés", iranien mais aussi palestinien, congolais et soudanais. Le Collectif Rouennais pour une Paix Juste et Durable entre Palestiniens et Israéliens continue d'ailleurs de se mobiliser les samedis à Rouen. Ils manifestaient, samedi 17 janvier, place Saint-Sever.