Accord du Mercosur. Les agriculteurs ont défilé ce mercredi dans les rues de Caen

Société. Une cinquantaine de tracteurs ont investi les rues de Caen ce mercredi 21 janvier. Les agriculteurs dénoncent toujours l'accord du Mercosur entre l'Union européenne et les pays d'Amérique.

Publié le 21/01/2026 à 16h21 - Par Léo Besselievre
Une cinquantaine de tracteurs ont défilé dans les rues de Caen, ce 21 janvier. - Léo Besselievre

Ils font du bruit ce mercredi 21 janvier dans les rues de Caen. Les agriculteurs débarquent en ville pour faire entendre leur mécontentement vis-à-vis de l'accord du Mercosur. Plus de 50 tracteurs se suivent toujours en file indienne, en cette fin d'après-midi.

Des messages forts

Outre les klaxons et le bruit que peut faire ce convoi dans les rues de Caen, des pancartes aux divers messages sont accrochés sur le devant des tracteurs : "Notre fin sera notre faim" ou alors "L'accord Merdecosur". Sur les trottoirs, les passants se sont arrêtés et ont sorti leurs téléphones pour filmer la scène. D'autres applaudissaient fièrement : "Il faut les soutenir !" s'est exclamé un piéton qui suivait le convoi

Les tracteurs ont déboulé avenue du Six juin, vers 15h50.Les tracteurs ont déboulé avenue du Six juin, vers 15h50. - Léo Besselievre

Sur le plan de la mobilité, le réseau de bus et de tramway a été perturbé : les trams ne circulaient plus dans le centre-ville et les bus ont dû modifier leurs itinéraires. Les automobilistes étaient également bloqués aux carrefours empruntés par le cortège agricole.

