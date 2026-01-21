Politique. La ministre de l'Agriculture Annie Genevard attendue jeudi dans le Cotentin : voici le programme de sa visite

A-t-elle senti la colère des agriculteurs manchois ? La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, doit se rendre jeudi 22 janvier dans la Manche. Elle abordera notamment un plan de 300 millions d'euros pour soutenir le secteur et la future loi d'urgence agricole. Ce texte prévoit notamment des simplifications en matière de prédation du loup, de la réglementation sur les nitrates et de la politique de l'eau.

Une visite en deux temps

La ministre va débuter sa visite à 10h sur une exploitation maraîchère à Créances, près de Lessay. Elle se rendra ensuite à 14h à Saint-Georges-de-la-Rivière, près de Barneville-Carteret, pour rencontrer des professionnels de la filière laitière. "Les échanges porteront notamment sur les défis actuels, en particulier à l'international, ainsi que sur les perspectives d'avenir de cette filière stratégique pour l'agriculture française", précise le ministère de l'Agriculture. Sa visite devrait se conclure vers 15h30.