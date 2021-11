Saint-Sauveur-le-Vicomte. Manche : l'agriculture en fête avec le festival de la terre et de la ruralité

Le festival de la terre et de la ruralité des Jeunes Agriculteurs de la Manche se déroule tout ce dimanche 2 septembre 2018 à Saint-Sauveur-le-Vicomte (Manche)

C'est le rendez-vous entre agriculteurs, politiques, avec la présence du ministre de l'agriculture le manchois Stéphane Travert, et la population.

L'agriculture manchoise, un vivier d'emplois

Il y sera questions d'actualité, du glyphosate au cours trop bas du lait de la viande, et d'emploi, puisque l'agriculture manchoise manque de bras.

C'est ainsi l'occasion de rappeler que le monde agricole est un vivier d'emplois très divers, François Rihouet le président des Jeunes Agriculteurs de la Manche.

Ce festival sera ponctué d'une série d'animations, avec la messe des laboureurs le matin, des démonstrations d'ensilage et de battage à l'ancienne. Coté spectacle, un 4L Cross, l'épreuve départementale du concours national de labour, et des démonstrations de chiens de troupeau. Un marché du terroir proposera des produits locaux, les enfants pourront aussi découvrir les animaux avec la mini-ferme, et s'amuser avec un village de structures gonflables.

Entrée gratuite jusqu'à 11h00. Au delà , 2 € pour les enfants et 5 € pour les adultes, parking gratuit toute la journée.