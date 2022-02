La Haye-du-Puits. Contre les promesses non-tenues d'Emmanuel Macron, les agriculteurs manifestent en Normandie

Les agriculteurs à l'appel des syndicats agricoles FRSEA et des Jeunes Agriculteurs manifestaient ce lundi 18 décembre 2017 au Havre (Seine-Martime), Évreux (Eure) et la Haye-du-Puits (Manche) contre les "promesses non tenues du candidat Emmanuel Macron".

Dans la Manche terre du ministre de l'agriculture

À la Haye-du-Puits (Manche) devant la permanence du député Gregory Galbadon qui a succédé à l'Assemblée Nationale à Stéphane Travert nommé ministre de l'agriculture, étaient rassemblés une quarantaine d'agriculteurs.

Réduction des charges sociales, l'interdiction du glyphosate au bout de 3 ans en France contre une durée 5 ans en Europe, et accord du libre-échange avec le Canada qui utilise 46 substances interdites en France dans sa production agricole, les agriculteurs ne retrouvent pas les promesses d'Emmanuel Macron, qui annonçait vouloir renforcer la compétitivité de l'agriculture française lors des États Généraux de l'Alimentation.

Antoine Maquerel président des jeunes agriculteurs de la Manche :

Concernant le système de fixation des prix plus rémunérateurs pour les producteurs, afin de couvrir leurs prix de production et vivre de leur métier, les deux syndicats réclament au président de légiférer dès aujourd'hui et adopter les textes législatifs par voie d'ordonnance.

Deux délégations d'agriculteurs Normands reçues

Pour répondre aux inquiétudes des agriculteurs, une délégation a été reçue ce lundi 18 décembre en après-midi par un conseiller du premier ministre. Une seconde sera reçue par le ministre de l'agriculture Stéphane Travert début janvier 2018.