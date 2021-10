Saint-Lô. Manifestation agricole nationale: les Manchois mobilisés

"Non au sacrifice de l'agriculture française, n'importons pas l'agriculture que nous ne voulons pas !" Mobilisation nationale de la FNSEA et des Jeunes Agriculteurs ce mardi 02 juillet 2019 devant les préfectures de France, contre la signature d'un accord de libre-échange entre l'Europe et les pays du Mercosur en Amérique du Sud. Des accords qui devraient créer une concurrence qualifiée de déloyale par les agriculteurs et qui "sans surprise, sacrifiera à petit feu l'agriculture française" déplorent les Jeunes Agriculteurs de la Manche, qui se sont rassemblés en soirée, devant la préfecture de la Manche à Saint-Lô, 50 agriculteurs se sont mobilisés pour cette action au cours de laquelle un tracteur muni d'un broyeur a projeté des papiers contre les grilles et dans la cour de la préfecture.

