Seine-Maritime. Un adolescent de 15 ans meurt noyé au Havre

Sécurité. Un adolescent de 15 ans a été victime d'une noyade sur la plage du Havre, mardi 19 août. Les sauveteurs de la SNSM n'ont pas réussi à le réanimer. Il a été transporté à l'hôpital Monod.

Publié le 20/08/2025 à 12h07 - Par Gilles Anthoine
Seine-Maritime. Un adolescent de 15 ans meurt noyé au Havre
Un adolescent de 15 ans s'est noyé sur la plage du Havre. Il n'a pas pu être réanimé par les secours. Le jeune a été transporté à l'hôpital Monod. - Célia Caradec

Un adolescent de 15 ans a été victime d'une noyade au Havre, mardi 19 août. Vers 17h30, à hauteur du poste 2 de la plage, il s'est retrouvé en difficulté et était en train de se noyer quand les sauveteurs de la SNSM l'ont sorti de l'eau.

Un foyer pour enfants

Il était en arrêt cardio-respiratoire, et les secours n'ont pas réussi à le réanimer. L'adolescent, qui faisait partie d'un foyer pour enfants d'Elbeuf, a été transporté médicalisé vers l'hôpital Monod où il est finalement décédé.

