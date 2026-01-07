Saint-Lô. L'Hôpital privé de la Manche a un nouveau robot pour opérer sans ouvrir les patients

Une année 2026 pleine de projets s'annonce à l'hôpital privé de la Manche à Saint-Lô. Dans trois mois, un nouveau bâtiment sera opérationnel avec une unité de stérilisation dernier cri. Une demande va être faite auprès de l'Agence régionale de santé pour obtenir des lits de soins palliatifs, et puis un robot de chirurgie a fait son arrivée : un robot Da Vinci.

"C'est beaucoup moins invasif"

Plus la peine d'ouvrir le patient pour découper et retirer des tissus mous : quatre trous de 8mm suffisent pour y passer les bras du robot. "C'est de la cœlioscopie, explique Pierre-François Bérard, le président-directeur général de l'hôpital. C'est beaucoup moins invasif, c'est-à-dire qu'on va beaucoup mieux, on est moins malade et il y a des durées moyennes de séjour qui sont beaucoup plus courtes. Le patient a la possibilité de rentrer chez lui beaucoup plus tôt", détaille-t-il.

Les instruments au bout des bras peuvent bouger dans de multiples positions. - Thibault Lecoq

Un équipement de pointe pour recruter des praticiens

Cet équipement de pointe va servir en urologie, en chirurgie digestive mais aussi en la gynécologue ou en l'ORL. Cette technologie est aussi attractive et doit permettre de recruter des praticiens.

Parmi les dossiers 2026 : refaire les chambres d'hôpital et puis stabiliser les chantiers lancés depuis le rachat il y a un an et demi.