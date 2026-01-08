En ce moment Rock your body Justin TIMBERLAKE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Caen. Les radiologues sont en grève, en soutien aux médecins libéraux

Santé. Les radiologues de Caen étaient en grève mercredi 7 janvier. Une vingtaine était même réunie devant la Caisse primaire d'Assurance maladie (CPAM), pour protester contre la loi de finances de la Sécurité sociale.

Publié le 08/01/2026 à 11h25 - Par Léo Besselievre
Caen. Les radiologues sont en grève, en soutien aux médecins libéraux
Un groupe d'une vingtaine de radiologues étaient réunis mercredi 7 janvier devant la CPAM de Caen. - Léo Besselievre

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Après les médecins libéraux au niveau national depuis le début de la semaine, ce sont les radiologues de Caen qui ont fait grève hier, pour protester contre la loi de finances de la Sécurité sociale, votée durant le mois de décembre. Ils étaient une vingtaine mercredi 7 janvier devant la Caisse primaire d'Assurance maladie (CPAM) de Caen, pour obtenir un rendez-vous qu'ils demandent depuis plusieurs mois, et faire entendre leurs revendications. Pour ce faire, les centres d'imagerie médicale des groupes Normedis Radiologie, Quai de juillet et Beaulieu étaient fermés toute la journée hier, et aucun examen n'y a été réalisé.

Des conséquences pour les patients et les professionnels

Virginie Marcellin-Flais, docteur en radiologie, tire la sonnette d'alarme : "On aura des conséquences à court terme, que ce soit pour les patients comme pour les professionnels de santé", expliquant que des examens ne seront plus en mesure d'être réalisés en temps et en heure, ce qui va donc mener à des délais beaucoup plus importants. La docteur évoque également, à moyen long terme, le "manque de moyens pour investir dans un matériel de meilleure qualité à l'avenir".

Mais Virginie Marcellin-Flais espère que les probables échanges avec l'Assurance Maladie mèneront à des solutions durables : "On souhaite mettre en place avec eux des tarifications maîtrisées, afin de contenir les dépenses", explique-t-elle. L'objectif est de pouvoir absorber le coût et l'entretien des machines, et d'investir dans un matériel de meilleure qualité, bénéfique aux clients et aux radiologues.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Sacs de congélation ‘’Paclam’’
Sacs de congélation ‘’Paclam’’ Talence (33400) 3€ Découvrir
2 gilets polaires fins gris clair
2 gilets polaires fins gris clair Talence (33400) 28€ Découvrir
Petit batteur mixeur
Petit batteur mixeur Talence (33400) 8€ Découvrir
Ordinateur tout en un HP
Ordinateur tout en un HP Saint-Ouen-sur-Seine (93400) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Caen. Les radiologues sont en grève, en soutien aux médecins libéraux
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple