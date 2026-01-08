Caen. Les radiologues sont en grève, en soutien aux médecins libéraux

Après les médecins libéraux au niveau national depuis le début de la semaine, ce sont les radiologues de Caen qui ont fait grève hier, pour protester contre la loi de finances de la Sécurité sociale, votée durant le mois de décembre. Ils étaient une vingtaine mercredi 7 janvier devant la Caisse primaire d'Assurance maladie (CPAM) de Caen, pour obtenir un rendez-vous qu'ils demandent depuis plusieurs mois, et faire entendre leurs revendications. Pour ce faire, les centres d'imagerie médicale des groupes Normedis Radiologie, Quai de juillet et Beaulieu étaient fermés toute la journée hier, et aucun examen n'y a été réalisé.

Des conséquences pour les patients et les professionnels

Virginie Marcellin-Flais, docteur en radiologie, tire la sonnette d'alarme : "On aura des conséquences à court terme, que ce soit pour les patients comme pour les professionnels de santé", expliquant que des examens ne seront plus en mesure d'être réalisés en temps et en heure, ce qui va donc mener à des délais beaucoup plus importants. La docteur évoque également, à moyen long terme, le "manque de moyens pour investir dans un matériel de meilleure qualité à l'avenir".

Mais Virginie Marcellin-Flais espère que les probables échanges avec l'Assurance Maladie mèneront à des solutions durables : "On souhaite mettre en place avec eux des tarifications maîtrisées, afin de contenir les dépenses", explique-t-elle. L'objectif est de pouvoir absorber le coût et l'entretien des machines, et d'investir dans un matériel de meilleure qualité, bénéfique aux clients et aux radiologues.