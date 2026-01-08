En ce moment I'M GOOD (BLUE) (FEAT. BEBE REXHA) DAVID GUETTA
[Photos]. Tempête Goretti : de violentes rafales causent des dégâts à Cherbourg

Environnement. La tempête Goretti a provoqué des dégâts en Normandie. Certains étaient déjà visibles à Cherbourg dans la soirée du jeudi 8 janvier.

Publié le 08/01/2026 à 23h50 - Par Julien Rojo
Les navires résistaient encore à la tempête Goretti, malgré la violence des vents. - Julien Rojo

Comme l'avait fait Ciaran, la tempête Goretti va marquer la Normandie, et en particulier la Manche. Des rafales à 213 km/h ont été enregistrées à Barfleur vers 23h12. Enedis recensait 2 200 foyers manchois sans électricité dans son dernier bilan de la soirée du jeudi 8 janvier.

À Cherbourg, les rafales ont provoqué des dégâts dans les rues du centre-ville : poubelles renversées, barrières à terre, gouttières détruites, pots éclatés sur le sol…

Une jardinière a terminé sa course au sol, à Cherbourg.Une jardinière a terminé sa course au sol, à Cherbourg. - Julien Rojo

Des poubelles ont été renversées par le vent. La collecte des déchets avait été suspendue pour la soirée.Des poubelles ont été renversées par le vent. La collecte des déchets avait été suspendue pour la soirée. - Julien Rojo

Un sapin, vestige d'une décoration de Noël, a été arraché de son support.Un sapin, vestige d'une décoration de Noël, a été arraché de son support. - Julien Rojo

Galerie photos
Une jardinière a terminé sa course au sol, à Cherbourg. - Julien Rojo Des poubelles ont été renversées par le vent. La collecte des déchets avait été suspendue pour la soirée. - Julien Rojo Un sapin, vestige d'une décoration de Noël, a été arraché de son support. - Julien Rojo

