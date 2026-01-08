[Photos]. Tempête Goretti : de violentes rafales causent des dégâts à Cherbourg

Comme l'avait fait Ciaran, la tempête Goretti va marquer la Normandie, et en particulier la Manche. Des rafales à 213 km/h ont été enregistrées à Barfleur vers 23h12. Enedis recensait 2 200 foyers manchois sans électricité dans son dernier bilan de la soirée du jeudi 8 janvier.

À Cherbourg, les rafales ont provoqué des dégâts dans les rues du centre-ville : poubelles renversées, barrières à terre, gouttières détruites, pots éclatés sur le sol…

Une jardinière a terminé sa course au sol, à Cherbourg. - Julien Rojo

Des poubelles ont été renversées par le vent. La collecte des déchets avait été suspendue pour la soirée. - Julien Rojo

Un sapin, vestige d'une décoration de Noël, a été arraché de son support. - Julien Rojo