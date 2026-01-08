Tempête Goretti en Seine-Maritime. FR-Alert déclenché, 1 000 pompiers mobilisés pour un "événement très sérieux"… Les dernières consignes de la préfecture

"L'événement est de nature très sérieuse", informe le préfet de Seine-Maritime, Jean-Benoît Albertini, à propos de la tempête Goretti qui va toucher le département de Seine-Maritime entre 22h et 2h du matin. Le département reste placé en vigilance orange par Météo France mais l'alerte rouge était proche. "On est dans un orange très foncé, s'il y avait une gradation", indique le préfet. Des vents violents dans une fourchette de 120 à 150km/h sont attendus "sur le littoral mais aussi à l'intérieur des terres", précise le représentant de l'Etat. Les risques concernent donc l'ensemble du département.

Fait exceptionnel, la préfecture a décidé de déclencher le dispositif FR-Alert peu avant 17h sur l'ensemble des téléphones des Seinomarins "pour donner des conseils et des recommandations fiables à toute la population", à savoir :

Mettez-vous à l'abri en lieu sûr

N'empruntez pas les routes inondées

Ecartez-vous des berges, des cours d'eau et du littoral

Respectez les consignes diffusées à la radio, la télévision et sur les réseaux sociaux

Soyez prudent

Un autre message doit être diffusé via le même canal dans la matinée de vendredi pour la fin de l'épisode.

1 000 pompiers mobilisés

Tous les services de l'Etat sont mobilisés pour faire face à l'épisode. "1 000 pompiers sont prêts à intervenir, 600 dans les casernes et 400 qui sont d'astreinte", indique le colonel Eric Jouanne, directeur du Service d'incendie et de secours de Seine-Maritime. Des renforts pourraient être appelés de département voisin.

Le préfet rappelle qu'il faut absolument éviter les déplacements pendant la tempête.

Les ponts de Normandie, de Brotonne et de Tancarville sont fermés à partir de 22h. L'accès aux plages est interdit et des restrictions de circulations sont en place pour les plus de 7,5t, qui doivent limiter leur vitesse de 20km/h.

Pas d'école ce vendredi

Fait exceptionnel, tous les établissements scolaires de Seine-Maritime, publics comme privés, seront fermés, vendredi, ce qui concerne plus de 300 000 élèves. "On a anticipé le retour des internes à leur domicile dès ce soir", rappelle Dominique Fis, directrice académique des services de l'Education nationale en Seine-Maritime. La fermeture a été décidée en anticipation des dégâts "pour ne pas être dans la désorganisation pour les élèves comme les parents".