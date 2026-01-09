Mobilisation agricole. De nouveaux rassemblements dans l'Orne : des "feux de colère" seront allumés

Par cette action symbolique organisée à Alençon, Flers et Mortagne-au-Perche, la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) et les Jeunes agriculteurs (JA) de l'Orne souhaitent interpeller les pouvoirs publics et la population. Vendredi 9 janvier, plusieurs actions sont prévues dans le département de l'Orne.

Où et quand ?

Ces "feux de la colère" traduisent "un ras-le-bol profond des agriculteurs face à des décisions prises "sans considération de la réalité du terrain", écrivent les syndicats dans un communiqué. Les rassemblements doivent se tenir dans trois villes ornaises.

A Alençon, au niveau du rond-point de la Dentelle, à 19h.

A Flers, le rendez-vous est donné au rond-point Champ Frémont, dès 19h.

Mortagne-au-Perche, la mobilisation a lieu sur le rond-point Lecoq, à 19h.

La mobilisation devrait se poursuivre lundi 12 janvier avec une rencontre à la Préfecture d'Alençon. Les quatre syndicats agricoles de l'Orne, soit la FDSEA, les JA, la Coordination rurale et la Confédération paysanne, exprimeront leur opposition ferme à l'accord Mercosur, qu'ils décrivent comme une "double peine" pour les agriculteurs.