Epiphanie. Elle a été élue meilleure galette des rois de Normandie : voici la boulangerie où la trouver ! 

Economie. A l'approche de l'Epiphanie, les galettes des rois s'invitent dans toutes les boulangeries normandes. Mais une adresse tire clairement son épingle du jeu cette année. Gagnante du concours régional, cette galette aux amandes promet de faire fondre les gourmands tout au long du mois de janvier… et même au-delà.

Publié le 05/01/2026 à 17h45, mis à jour le 05/01/2026 à 18h03 - Par Mathilde Rabaud
Meilleure galette de Normandie : cette boulangerie de la Manche devient l'adresse incontournable. - Au P'ti Briquebecatis

Début octobre, le Salon Rest'Hôtel et Métiers de Bouche a réuni à Caen les professionnels de la restauration, de l'hôtellerie et des métiers de bouche normands. Un rendez-vous incontournable pour la filière, organisé au Parc des Expositions, où le savoir-faire artisanal est chaque année mis à l'honneur.

Parmi les temps forts de l'événement : le concours régional de la meilleure galette aux amandes de Normandie. Une compétition très attendue, qui met en lumière les artisans boulangers et leur maîtrise d'un grand classique de l'Epiphanie.

A Bricquebec-en-Cotentin, une boulangerie décroche la première place

Cette année, c'est la Manche qui s'est distinguée. Le jury a attribué la première place Au P'tit Bricquebétais, une boulangerie installée à Bricquebec-en-Cotentin.

A sa tête, Fabien Labbey, artisan boulanger passionné, a su convaincre grâce à une galette aux amandes misant sur la simplicité et la justesse des saveurs.
Y a pas de secrets : de bons ingrédients et le bon tour de main !”, confie-t-il, fier de cette reconnaissance régionale.

Installé depuis cinq ans, le professionnel n'en est pas à son coup d'essai :
C'était déjà un objectif de remporter la Normandie. On est installés depuis cinq ans, on participe à plusieurs concours.

L'Epiphanie approche… et la galette s'invite tout au long du mois

Si l'Epiphanie arrive très bientôt, inutile de se presser sur une seule journée. A la boulangerie Au P'tit Bricquebétais, la galette des rois est pensée pour durer.

Il faudra attendre la période des galettes, en janvier, pour la déguster, précisait Fabien Labbey après le concours. Bonne nouvelle pour les amateurs : selon l'artisan, il est possible de savourer ses galettes jusqu'au 5 février.

De quoi prolonger le plaisir tout au long du mois (et même un peu après) en prenant le temps de choisir une galette primée.

Il faut dire qu'elle donne envie cette galette primée par les professionnels !Il faut dire qu'elle donne envie cette galette primée par les professionnels ! - Au P'tit Bricquebétais

Comment commander la galette aux amandes primée ?

Pour ceux qui souhaitent être sûrs d'en profiter, le conseil est simple : anticiper.
Ala boulangerie Au P'tit Bricquebétais, il suffit d'appeler la veille pour récupérer sa galette le lendemain.

Une organisation qui permet à l'équipe de garantir fraîcheur, qualité et régularité, tout en répondant à la forte demande à l'approche de l'Epiphanie.

Infos pratiques – Au P'tit Bricquebétais

Adresse : 16 rue Armand Leveel, Bricquebec, France
Téléphone : 02 33 52 50 20

