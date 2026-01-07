En ce moment Lemonade Louis TOMLINSON
Laval. Quels prénoms ont été le plus donnés en 2025 ?

Société. La Ville de Laval a révélé les principaux prénoms donnés aux nouveau-nés en 2025. Raphaël et Jade, qui occupaient la première place en 2024, ne sont pas sur le podium cette fois.

Publié le 07/01/2026 à 09h23 - Par Simon Lebaron
La ville de Laval a vu naître 1 112 bébés en 2025, soit 42 naissances de moins qu'en 2024. - Illustration

Cela peut donner des idées aux futurs parents. Dans son bilan des principaux événements d'état civil de l'année passée, la Ville de Laval a dévoilé les prénoms les plus donnés aux nouveau-nés de 2025.

La natalité en légère baisse

La ville a vu naître 1 112 bébés, 531 filles et 581 garçons, soit 42 naissances de moins qu'en 2024. Parmi ceux-ci, 467 enfants sont domiciliés à Laval et 82 enfants lavallois sont nés hors du territoire communal, portant le nombre total de naissances lavalloises à 549 en 2025, contre 612 en 2024.

Parmi ces nouveau-nés, le prénom Jules a été le plus attribué chez les garçons, à 11 reprises, devant Gabriel et Mohamed, dix chacun, puis Noah, neuf fois. Chez les filles, le prénom Alice est sorti en tête avec 8 nouveau-nés, suivi d'Adèle (7), Agathe, Romane et Zoé (6). En 2024, les prénoms Raphaël et Jade occupaient la première place.

