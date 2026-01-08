Lisieux. Ivre, il provoque un accident et passe la Saint-Sylvestre en prison

Les policiers du Calvados ont interpellé un homme qui conduisait en état d'ivresse à Lisieux le 29 décembre. Il avait provoqué un accident. Les forces de l'ordre se sont en plus rendu compte que son permis était suspendu.

Résultat, le délinquant a été conduit en prison par la suite, célébrant le Nouvel An derrière les barreaux. L'homme a été condamné à 10 mois de prison ferme, son permis est annulé, et il est interdit de conduire sans éthylotest antidémarrage pendant 18 mois.