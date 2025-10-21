Accident mortel. Une jeune femme de 22 ans décède sur la rocade à Lisieux

Dramatique accident sur la D406, communément appelée rocade de Lisieux. Ce mardi 21 octobre, vers 13h30, les secours sont intervenus à la suite d'un accident impliquant un seul véhicule. Au volant, une jeune femme de 22 ans.

La gendarmerie nationale s'est rendue sur place

Malgré l'intervention, son décès n'a pu être que constaté par le médecin du Smur. La gendarmerie nationale s'est rendue sur place, tandis que la circulation se trouvait perturbée sur cette portion de la rocade lexovienne.