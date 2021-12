Grave accident au nord-est de Lisieux

Le véhicule accidenté est seul en cause. Il était 22h quand il a percuté le talus, sur la départementale 51 à hauteur de la commune du Pin, au nord-est de Lisieux, avant de se déporter sur l'autre côté de la route. Il a finalement chuté au fond d'un fossé de 5 voire 7 mètres de profondeur.

A bord de la voiture, deux jeunes femmes. La conductrice, de 20 ans, a été légèrement bléssée dans l'accident et a été conduite au centre hospitalier de Lisieux. Sa passagère, plus jeune d'une année, a elle été grièvement touchée et transportée médicalisée au CHU de Caen.