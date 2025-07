Bolbec. Alcoolisé, un homme de 47 ans meurt dans un accident de la route

Le choc a été violent, jeudi 17 juillet vers 23h50. Un homme de 47 ans a percuté en voiture un muret à Bolbec, rue Léon Régnier, indique une source policière. A l'arrivée de la police sur place, les dégâts sur le monospace sont très importants, l'avant est complètement enfoncé et la victime est bloquée à l'intérieur. L'homme semble grièvement blessé et sent fort l'alcool.

Hémorragie abdominale et cérébrale

Les secours ont pu libérer la victime et lui prodiguer les premiers soins dans une ambulance. Mais le conducteur souffre d'hémorragie abdominale et cérébrale. Malgré les tentatives de réanimation, il a été déclaré mort sur place par un médecin du Smur. Son neveu de 22 ans et sa compagne de 43 ans se sont rendus sur les lieux de l'accident. Ils ont confirmé à la police qu'il avait pris le volant très alcoolisé, selon la même source.