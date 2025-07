Dieppe. Il est pris d'un malaise sur un chantier, en pleins travaux de peinture

Les pompiers ont été mobilisés à Dieppe, en fin de matinée, jeudi 17 juillet, pour prendre en charge un homme victime d'un malaise sur un chantier, rue de la Victoire.

Des pompiers spécialisés en risques chimiques

Selon le Service départemental d'incendie et de secours de Seine-Maritime, l'incident s'est produit lors de travaux de peinture industrielle, dans un local non ventilé. Une équipe de pompiers NRBC, spécialisés dans les risques chimiques, est intervenue afin de secourir la victime, âgée de 65 ans, d'effectuer des relevés de mesures et d'aérer les locaux par le biais d'un ventilateur hydraulique.

L'homme a été transporté vers le centre hospitalier de Dieppe, en urgence relative.

Au total, une quinzaine de sapeurs-pompiers appuyés par cinq engins ont été mobilisés sur cette intervention, sur la commune déléguée de Neuville-lès-Dieppe.