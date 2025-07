Départs en vacances. Jeux aimantés, problème à résoudre… Comment occuper les enfants en voiture ?

Occuper les enfants en voiture lors des trajets estivaux, ce n'est pas toujours facile pour les parents. Heureusement, il existe plusieurs jeux nomades qui peuvent se jouer en voiture comme sur la plage, etc.

• A lire aussi. Tourisme. Vacances : pensez à bien vérifier votre véhicule avant de partir

Des jeux aimantés qui s'adaptent à la voiture

L'un des jeux que conseille Amélie Garcia-Chaïb, responsable de la boutique Sortilèges de Rouen, provient de la marque Smartgames, spécialisée dans les jeux de logique et de réflexion. "Ils ont une gamme de jeux aimantés spécialement pour la voiture", explique-t-elle. Les enfants doivent poser leurs figurines sur le plateau de jeu. Et pour varier les plaisirs, plusieurs thèmes existent comme l'arche de Noé. "Il faut ranger les petits animaux en respectant les contraintes proposées par le livret de jeu", ajoute la spécialiste. Les enfants doivent par exemple mettre le mâle à côté de la femelle, les placer dans le bon sens, etc. "Les enfants s'amusent et en même temps ils travaillent aussi parce que c'est de la logique, donc tout le monde s'y retrouve", assure la professionnelle qui est aussi mère de famille.

Des devinettes pour toute la famille

Amélie Garcia-Chaïb connaît bien l'univers des jeux et notamment ceux qui s'adressent aux enfants. Pour des longs trajets en voiture, elle suggère aussi "la déclinaison pour enfants de Black Story", un jeu de société mêlant enquête et déduction. Dans la version enfant nommée "Histoires nocturnes", 50 énigmes sont à résoudre. "Un des joueurs pioche une carte sur laquelle il y a une histoire où il se passe un truc un peu bizarre", raconte-t-elle. Celui qui a la carte en main dispose d'une phrase qui permettra aux autres joueurs de poser des questions comme : est-ce que ça s'est passé la nuit ? le jour ? est-ce qu'il y avait des plantes ? Mais attention, le joueur "maître du jeu" ne peut répondre que par oui ou non. Les autres n'auront qu'une mission : résoudre le problème.

Et bien sûr si vous ne pouvez pas vous procurer ces jeux, inventer vos propres devinettes peut également être une excellente alternative.