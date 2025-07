Courseulles-sur-Mer. Surfez sur la vague grâce à une initiation au skimboard !

Dimanche 20 juillet, venez découvrir sur la plage de Courseulles-sur-Mer une initiation au skimboard organisée par le Mauna Kea Skim Club. Mais qu'est-ce que c'est, le skimboard ? C'est tout simplement un sport de glisse qui consiste à surfer sur une vague en se lançant depuis la plage, sport que l'on voit de plus en plus passer sur les réseaux sociaux. L'initiation est gratuite, et vous pourrez profiter d'un espace équilibre, de démonstrations et d'une exposition sur l'écologie et les risques des sports nautiques. Rendez-vous à la plage de Courseulles, côté piscine.

Pratique. Horaire : 10h30. Toutes les informations sur le site courseulles-sur-mer.com.