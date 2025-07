Près d'Argentan. Exmes s'apprête à rugir : la 43e Course de Côte approche à grands pas !

Cette année encore, le spectacle promet d'être à la hauteur des attentes des passionnés. Pas moins de 20 voitures du légendaire Groupe F (Rallye 2, R8 Gordini…) sont attendues sur la ligne de départ. Des bolides légers, puissants et spectaculaires qui affronteront les virages exigeants et les pourcentages serrés du tracé d'Exmes, avec la même rage de vaincre et la précision millimétrée des plus grands.

Une journée sous le signe de la passion automobile

Organisée par l'Orn'Ecurie Auto, cette épreuve fédère pilotes chevronnés, amateurs éclairés et curieux en quête d'adrénaline. La Course de Côte d'Exmes, c'est un savant mélange de performance mécanique, de convivialité locale et de culture sportive. Sur place, le public pourra profiter d'un accès libre à la zone paddock, échanger avec les équipes, et suivre de près les chronos qui s'affichent au fil des montées.

Les voitures de course se donnent rendez-vous à Exmes pour une course d'une forte intensité. - Rodolphe de la Croix

Convivialité et ambiance festive

Comme chaque année, restauration sur place, ambiance bon enfant, familles et groupes d'amis viennent passer une journée conviviale au cœur de la Normandie. Pour 5€ l'entrée, le spectacle est total : moteurs rugissants, dépassements audacieux, et la proximité unique avec les voitures et les pilotes dans le cadre de la Coupe de France de la Montagne.

Thierry Moulinet, président de l'association Orne Ecurie Auto est notre invité pour évoquer cette course de côte normande au cœur de l'Orne près du Haras du Pin.