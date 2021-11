Saint-Lô. Bodemer Auto lance un nouveau job dating

Carrossiers, carrossiers peintres, peintres, conseillers services et mécaniciens. Voici les postes à pourvoir dans l'Orne et la Manche au sein du groupe Bodemer Automobiles.

Pas de frein à l'embauche pour les concessionnaires. Jeunes et actifs déjà expérimentés peuvent tenter leur chance pour intégrer les équipes du groupe.

Trois dates de rencontres seront proposées au sein des concessions :

- 26 février à Alençon

- 27 février à Saint-Lô

- 6 mars à Cherbourg

Il est conseillé de se faire connaître par avance sur le site internet du groupe Bodemer Auto ou sur la page Facebook du concessionnaire.

Il est également possible de venir muni de votre CV et lettre de motivation sur les dates prévues pour ce job dating. Il est également possible de postuler pour des postes de vendeurs en véhicules neufs ou d'occasion et en pièces détachées.

Aurélien Touffet, Directeur Général de la Plaque Normandie nous explique ce job dating en détails.