Saint-Lô. L'incroyable week-end du Père Noël en Normandie

On l'a vu à moto, en traîneau, à bord de vieilles voitures, de Caen à Bayeux dans le Calvados, d'Alençon à Flers ou à Argentan dans l'Orne... Il est aussi allé faire la joie des enfants dans la Manche, à Saint-Lô, Coutances. Il a même débarqué depuis un vieux gréement à Cherbourg, accompagné de fanfares et de peluches géantes.

Le bonhomme est infatigable !

Dans ses décors favoris de lumières et guirlandes scintillantes, baignés d'effluves de pain d'épices et cannelle, il est allé à la rencontre des enfants toujours émerveillés et de parents espiègles. Un week-end survitaminé pour le vrai Père Noël en Normandie, alors que ses lutins s'affairent pour que personne ne soit oublié lors de sa grande tournée le week-end prochain.