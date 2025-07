Argentan. Innov'Santé, un nouvel espace pour attirer les professionnels et répondre à la désertification médicale

Après le succès rencontré par le modèle Innov'Santé à Damigny, près d'Alençon, l'association Pierre Noal poursuit son engagement pour une santé de proximité en lançant un nouveau pôle à Argentan. "L'idée est de permettre à tous les habitants d'avoir une offre de soins sur le territoire, qui est aujourd'hui un désert médical et paramédical en termes de rééducation", explique Fabien Lambert, directeur général de l'association Pierre Noal.

Un modèle hybride pour un territoire rural

Situé à proximité immédiate de la gare d'Argentan, un emplacement stratégique au croisement des lignes Paris-Granville et Caen-Tours, le futur bâtiment de 2 000m² accueillera, sous un même toit, des professionnels de santé salariés et libéraux. "C'est un espace où nous proposerions tout ce qui attrait à la rééducation avec des kinésithérapeutes, psychomotriciens, pédicures/podologues, ergothérapeutes et tout ce qui est médecine spécialisée", poursuit Fabien Lambert.

Forte de son expérience dans les domaines de la rééducation, de la réadaptation et de l'hospitalisation à domicile, l'association a pour objectif, via ce projet, de proposer un accès élargi aux soins pour tous, tout en renforçant l'attractivité du territoire pour les soignants.

Un projet inspiré du modèle Damigny

L'Espace Innov'Santé de Damigny, témoigne de l'efficacité du modèle. Equipé de sept cabinets médicaux, d'un plateau de rééducation de 600m², d'un bassin de balnéothérapie et même d'une chambre de cryothérapie, il regroupe déjà 62 professionnels de santé dans 11 spécialités. En 2024, il prévoit plus de 8 000 séances de kinésithérapie, 3 300 consultations médicales et 868 visites en Ehpad.