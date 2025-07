Tourouvre. Aux Muséales, trois musées réunis en un seul lieu

Une seule adresse, trois espaces culturels. A Tourouvre au Perche, les Muséales regroupent trois lieux distincts mais complémentaires : le musée de l'émigration française au Canada, le musée des commerces et des marques et la Maison Antoine Cano, illustrant le parcours de vie d'un émigrant dans les années 1950. Les Muséales proposent des expositions temporaires et des animations familiales. Le parcours de visite se clôt par un passage dans la boutique de souvenirs des Muséales.

Pratique. Ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, en juillet et en août. Tarifs : 8€, gratuit pour les moins de 10 ans. Tel. 02 33 25 55 55.